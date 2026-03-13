Restructurări la Prefectura Maramureş

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi. Prefectura Maramureş ar urma să aibă 36 de angajaţi. Conform schemei de personal din raportul de activitate pe anul 2025, Prefectura Maramureş are 43 de posturi ocupate din cele 48 aprobate, astfel că 5 posturi sunt vacante. În acest context, din instituţie ar urma să plece 7 persoane. Principalii angajaţi vizaţi de reformă vor fi cei care îndeplinesc vârsta de pensionare. Totuşi, specialiștii susțin că Guvernul mimează eficientizarea administraţiei şi că „restructurarea prefecturilor riscă să devină un nou exemplu de reformă făcută doar pe hârtie, în care posturile politice rămân neatinse”.