Se strică drumuri prin Maramureș

E adevărat, am văzut drumari pe mai toate rutele din Maramureș, la curățenie. Dar nu schimbă situația.

Pe DN18 încep să apară fisuri în drum. Iar DN 19, cel de la Sighet spre Săpânța și peste Huta, spre Oaș și Sătmar, e din ce în ce mai rău, cu gropi și crăpături. El va fi viitorul drum ce va deservi podul și noul punct de trecere de la Sighet-Biserica Albă, deci ar merita poate atenție sporită, ca să nu începem cu stângul.