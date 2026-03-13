Viaţa localnicilor din Coştiui, dată peste cap de alunecarea de teren

• Fără construcţii noi şi fără ştrandul cu sare

Zona Coştiui, comuna Rona de Sus, se află sub atentă monitorizare, după ce în 21 iulie 2025, aici s-a înregistrat o surpare de teren. Specialiştii au finalizat expertiza şi s-au impus mai multe măsuri restrictive. În zonă nu se mai poate construi în prezent, deoarece s-a decis interzicerea eliberării de autorizaţii pentru construcţii noi în zona afectată sau în zonele potenţial influenţate de lucrările miniere istorice.

De asemenea, nu se poate realiza extracţia saramurii din minele vechi sau prin noi foraje. A fost stopată inclusiv reabilitarea, respectiv redeschiderea ştrandului cu apă sărată. Măsurile sunt în vigoare până la validarea unor studii de specialitate care să demonstreze că fenomenele de instabilitate nu vor fi amplificate dacă se permit aceste acţiuni. Asta în contextul în care orice activitate de exploatare sau construire realizată în lipsa unei fundamentări tehnice complete poate duce la producerea unor incidente cu impact asupra mediului şi chiar la punerea în pericol a vieţilor omeneşti şi a infrastructurii existente.

Acelaşi studiu a evidenţiat că în perimetrul localităţii există 29 de mine istorice, în zona cărora se pot produce evenimente similare cu cele de la Mina Ferdinand.

„Deși lucrările de punere în siguranță executate până în prezent au redus riscul imediat pentru populație, lipsa intervențiilor structurale definitive și complexitatea contextului geologic impun: continuarea monitorizării trimestriale a zonei prin măsurători topografice, observații vizuale și, după caz, metode instrumentale suplimentare; urmărirea deplasării suprafeței în zona fostului con de surpare, în vederea determinării tasării materialului de rambleu și completării cu material în cazul în care este necesar; actualizarea permanentă a bazei de date tehnice privind comportarea terenului; reabilitarea drumului județean DJ 186A”, se precizează în expertiza finală.

Specialiştii au mai recomandat ca programul de monitorizare să se facă pe termen lung (cel puţin 25 de ani) în vederea urmăririi stabilităţii şi a parametrilor hidrogeologici.

De asemenea, se recomandă: realizarea în regim de urgenţă a zidului de sprijin, a infrastructurii drumului şi betonarea şanţurilor în vederea prevenirii infiltraţiilor apelor pluviale în subteran, extinderea investigaţiilor geofizice şi electrometrice la scara întregii comune Rona de Sus, executarea unor foraje de cercetare hidrogeologică.

„Programul complet de investigații trebuie să includă studii geotehnice, hidrogeologice, investigații geofizice/ electrometrice (ERT), analize de salinitate și determinări fizico-chimice ale apelor, evaluarea hazardului și riscului geotehnic, corelate cu delimitări actualizate ale zonelor de risc și siguranță”, este concluzia care se desprinde din studiul de expertiză.