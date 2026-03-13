Zi istorică! Orașul Vișeu de Sus, racordat la magistrala națională de gaze

Moment istoric pentru Vișeu de Sus – racordarea orașului la magistrala națională de gaz. Nu este doar o realizare tehnică, ci este un pas major spre dezvoltare și modernizare, dar și spre crearea de noi locuri de muncă în comunitatea locală.

Nu a fost un demers ușor, spun autoritățile locale, însă începând de acum, gazul a ajuns în stația din Vișeu de Sus, iar acest lucru deschide drumul către una dintre cele mai importante transformări pentru comunitatea locală din ultimele decenii.

„Racordarea orașului la gaz nu este un lucru mărunt, ci o realizare majoră, un proiect complex pentru care s-a muncit mult și care are capacitatea de a schimba în mod real perspectivele de dezvoltare ale orașului. Gazul natural aduce beneficii concrete pentru comunitate: costuri semnificativ mai mici pentru încălzire; mai mult confort pentru gospodării; o sursă de energie mai eficientă și mai curată, dar și condiții mai bune pentru dezvoltarea firmelor locale. Există însă un alt aspect esențial care trebuie subliniat. În comunitate se vorbește frecvent despre lipsa locurilor de muncă și despre necesitatea dezvoltării economice a orașului. Investițiile în infrastructură, precum cea a rețelei de gaz, reprezintă baza pe care se pot construi noi locuri de muncă. În mod direct, această investiție va genera locuri de muncă prin dezvoltarea unui punct de lucru / sediu al firmei concesionare a rețelei de gaz, care va funcționa în Vișeu de Sus și va crea zeci de locuri de muncă. Impactul indirect este însă și mai important. Accesul la gaz natural este una dintre condițiile esențiale pe care investitorii le analizează atunci când aleg locația unei investiții. Fără infrastructură energetică modernă, multe proiecte economice nu pot fi realizate”, a explicat Vasile Coman, primarul din Vișeu de Sus.

Prin această investiție, orașul devine mult mai atractiv pentru investitori, ceea ce poate genera în viitor noi afaceri, dezvoltare economică și noi locuri de muncă pentru comunitate. De asemenea, lucrările de extindere a rețelei și realizare a branșamentelor au fost demarate încă de anul trecut și vor continua și în acest an. Firma executantă reîncepe activitatea astfel încât, cel târziu anul viitor, atât agenții economici, cât și populația din Vișeu de Sus să poată beneficia efectiv de această resursă.