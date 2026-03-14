Ce economii reale poate aduce reabilitarea termică a unui bloc?

Un bloc de locuințe de pe Bulevardul Unirii nr. 11 din municipiul Baia Mare va fi reabilitat energetic în urma semnării contractului de finanțare între ADR Nord-Vest și Primăria Municipiului Baia Mare, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027. Investiția vizează 77 de apartamente în care locuiesc familii pentru care costurile la întreținere și confortul din sezonul rece fac diferența lună de lună.

Beneficiile unei asemenea investiții sunt numeroase și se vor resimți în special în cazul facturilor la utilități, dar și la protejarea mediului înconjurător. Astfel, proiectul prevede reducerea cu aproximativ 59% a consumului anual de energie primară și diminuarea emisiilor de CO₂ cu circa 72%. În termeni concreți, asta înseamnă aproximativ 118 tone de emisii mai puțin în fiecare an. De asemenea, consumul anual de energie primară este estimat la aproximativ 1.070 MWh, iar energia utilizată pentru încălzire va fi de aproximativ 337.000 kWh anual. O parte importantă din necesar, în jur de 165.000 kWh pe an, va proveni din surse regenerabile. Pentru locatari, schimbarea va fi vizibilă în apartamente: pereți mai bine izolați, pierderi mai mici de căldură, temperatură mai constantă și facturi reduse la încălzire și apă caldă. Pentru oraș, înseamnă mai puțină energie consumată și un impact mai redus asupra mediului. Lucrările la blocul menționat sunt prevăzute a fi finalizate în ianuarie 2028. Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – Bulevardul Unirii”, în cuantum de peste 3,1 milioane euro, este finanțat prin cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027 și contribuie la Obiectivul de politică ”O Europă mai verde”, cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională.