În Baia Mare, marș pentru comemorarea Revoluției Pașoptiste

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, azi, 14 martie 2026, în intervalul orar 12:00 – 14:00, se va desfășura un marș pentru comemorarea Revoluției Pașoptiste – Ziua Maghiarilor de pretutindeni.

Solicitarea a fost făcută de către UDMR Maramureș, iar desfășurarea marșului va fi sprijinită de Poliția Municipiului Baia Mare și Poliția Locală. La eveniment va participa un număr de aproximativ 75 de persoane care se vor deplasa pe trotuar pe următorul traseu: strada Dealu Florilor (Cimitirul Reformat); Parcul Regina Maria; strada Valea Roșie; Parcul Tineretului; strada Victoriei; strada Minerilor (Casa Maghiară Teleki); strada Minerilor; strada Podul Viilor; Piața Libertății; strada Vasile Lucaciu (Milenium 1).