MaraMedica ia amploare de la an la an

A XXI-a ediție MaraMedica a debutat în data de 12 martie la Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare, iar evenimentul ia amploare cu fiecare an care trece. Manifestarea a reunit 20 de expozanți la salonul expo și aproximativ 1000 de participanți la componenta științifică. Evenimentul a fost deschis oficial de președintele camerei de Comerț și Industrie (CCI) Maramureș, Nicolae Tuș, alături de președintele Colegiului Medicilor Maramureș, dr. Adrian Popa – două organizații care continuă un parteneriat durabil, dedicat dezvoltării domeniului medical.

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, de asemenea, este un partener al evenimentului MaraMedica, iar medici din cadrul unită­ții spitalicești au pregătit prezentări în cadrul manifestării.

”Managerul spitalului, dr. Rareș Pop, și directorul medical, dr. Lucian Bogdan, susțin prezentări, contribuind la dialogul profesional și la schimbul de idei privind evoluția și modernizarea serviciilor medicale. Prezența spitalului la MaraMedica confirmă deschiderea instituției către colaborare, inovație și implicarea activă în inițiative care susțin dezvoltarea medicinei și îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților din Maramureș”, au declarat oficialii spitalului.

La deschiderea oficială a luat cuvântul și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care a declarat că astfel de evenimente vin în completarea investițiilor realizate în aparatura medicală, de către administrația județeană. Organizatorii reușesc să transforme MaraMedica într-o adevărată întâlnire a ideilor, a progresului și a profesioniștilor din sănătate.

”Anul acesta are și o semnificație specială pentru mine și pentru Consiliul Județean Maramureș: Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare a devenit partener oficial al evenimentului. Este un semn clar că unitatea medicală aflată în subordinea Consiliului Județean merge într-o direcție bună. Sub coordonarea managerului dr. Rareș Pop, spitalul nostru face pași reali către un obiectiv important pentru Maramureș: transformarea sa într-un spital clinic județean. Nu este un drum ușor, dar este un drum pe care îl construim cu investiții, responsabilitate și cu oameni dedicați care cred în medicina făcută cu profesionalism și cu suflet. În spatele fiecărei prezentări și fiecărei tehnologii prezentate aici stă același lucru: grija pentru oameni. Iar atunci când medicina, cercetarea și administrația lucrează împreună, comunitatea are doar de câștigat”, a declarat Gabriel Zetea.