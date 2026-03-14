O delegație a județului Maramureș, prezentă la întâlnire de proiect în Țările de Jos

O delegație a Județului Maramureș a participat în perioada 02 – 06 martie 2026 la cea de-a cincea întâlnire interregională din cadrul proiectului Open Regio Culture – Co-crearea unui climat de accesibilitate la resursele culturale pentru persoanele cu nevoi speciale.

Întâlnirea interregională a proiectului finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027 a fost găzduită de către Visit Zuid-Limburg în Heerlen, Regatul Țărilor de Jos. Cu acest prilej partenerii din Polonia, România, Ungaria, Grecia, Franța, Regatul Țărilor de Jos, Letonia, Germania și Belgia au experimentat și evaluat diverse măsuri implementate în vederea îmbunătățirii accesibilității resurselor culturale și naturale.

Județul Maramureș a fost reprezentat la întâlnirea OpenRegioCulture de către membri ai echipei de proiect din cadrul Consiliului Județean Maramureș și reprezentanți ai factorilor interesați de la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare, respectiv Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.

Regiunea gazdă – Zuid Limburg a adus în atenția partenerilor exemple de bune practici privind accesibilitatea la resurse culturale și naturale din Heerlen, prin vizite de studiu și prezentări la Muzeul Minerului Olandez, Muzeul Descoperirilor, dar și un tur ghidat al orașului pe trasee accesibilizate pentru persoane cu nevoi variate respectiv în cadrul Teatrului din Heerlen. Asigurarea accesibilității la resurse spirituale și nu în ultimul rând la instituții publice a fost exemplificată în cadrul evenimentului prin vizitele la Clemensdomein, considerat a fi cel mai spiritual loc din Țările de Jos, și la Primăria Municipiului Stein – cel mai inclusiv oraș din Regatul Țărilor de Jos.

OpenRegioCulture este un proiect implementat de Consiliul Județean Maramureș prin Serviciul Diasporă și Relații Internaționale din cadrul Direcției Finanțare, Turism și Relații Publice.