„Petre Dulfu și poveștile sale” • Complex de activități dedicate patronului spiritual al Bibliotecii Județene

Cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la nașterea scriitorului, pedagogului și traducătorului Petre Dulfu (1856), la Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu” Compartimentul Împrumut carte pentru copii, săptămâna trecută a avut loc, un complex de activități sub genericul „Petre Dulfu și poveștile sale”.

Cu această ocazie, a fost lansată revista „Fascinația lecturii”, nr. 1/2026, supliment al revistei „Bibliotheca Septentrionalis” pentru cititorii elevi. Revista cuprinde texte scrise de elevi de la unitățile școlare din oraș, având ca temă viața și opera lui Petre Dulfu. Aceste creații au fost completate în mod inspirat de ilustrații ale semnelor de carte realizate de elevi de la Palatul Copiilor. Invitați au fost elevii clasei a VI-a D de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga, coordonați de dir. prof. dr. Codruța Cozma și bibliotecar Titiana Tomoiagă, care au lecturat câteva creații proprii.

O altă activitate desfășurată a fost „De la cărți la colecții: Dulfu în filatelie” – lansarea plicului aniversar 170 de ani de la naștere. Invitat a fost Alexandru Leonard Pop – coordonatorul Cercului filatelic al bibliotecii, care în cuvântul lui a precizat că, prin plicurile filatelice speciale dedicate lui Petre Dulfu, imaginea și numele lui nu rămân doar în paginile cărților, ci circulă simbolic și prin intermediul corespondenței”.

Sub titlul „Petre Dulfu în creații plastice” a fost organizată o expoziție de desene, ex-librisuri și semne de carte realizate de elevi de la Cercurile: Pictură / Pictură pe sticlă, profesor coordonator Lavinia Maria Balazsi, Pictură / Desen, profesor coordonator Ancuța Veronica Gușat și Creație confecții, profesor coordonator Raluca Anamaria Matei-Gherghel de la Palatul Copiilor Baia Mare, director profesor dr. Ion Iuga.

O altă acțiune interesantă a fost „O poveste cu Păcala spusă altfel”, ocazie cu care a putut fi vizionat Covorul povestitor „Isprăvile lui Păcală” realizat și prezentat de către bibliotecara Mara Popovici. Filmat și prelucrat artistic de bibliotecara Corina Martin-Șandor, covorul povestitor poate fi urmărit pe YouTube-ul Bibliotecii Județene.

Evenimentul dedicat scriitorului Petre Dulfu a inclus și un moment dramatic „Petre Dulfu în interpretarea copiilor – Tândală și târgoveții”, pus în scenă de elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” (dir. prof. Gelu Todoruț), coordonați de profesor pentru învățământ primar Ramona Tomoiagă. Din partea Școlii Gimnaziale „George Coșbuc” a participat și bibliotecar Denisa Buzilă Gârda.

De asemenea, sub genericul „Petre Dulfu și poveștile sale”, a fost amenajată o vitrină de carte cu cele mai frumoase pagini scrise pentru copii, selectate din colecțiile Compartimentului Împrumut carte pentru copii.