Pietonii indisciplinați, responsabili pentru o parte din accidentele grave

Dacă în anii trecuți viteza excesivă era principala cauză pentru accidentele grave din Maramureș, în 2025 numeroase evenimente rutiere soldate cu morți sau răniți grav s-au produs și din cauza pietonilor indisciplinați. Pentru a combate acest fenomen, polițiștii vor fi cu ochii pe pietoni în perioada care urmează, iar aceștia vor fi avertizați sau chiar amendați de oamenii legii, dacă sunt prinși încălcând regulile de circulație.

„Pe drumurile publice din județul Maramureș, s-au produs 90 de accidente grave de circulație, în urma cărora 31 de persoane au decedat și 68 de persoane au fost rănite grav. Principalele cauze de producere a accidentelor grave de circulație, înregistrate în 2025, au fost indisciplina pietonilor și viteza neregulamentară sau neadaptată la condițiile de drum. Cerem colegilor noștri să fie prezenți în trafic și să le atragă atenția pietonilor, nu neapărat prin aplicarea de sancțiuni contravenționale, dar ei trebuie să fie prezenți, să constate cel puțin la nivel de avertisment. Avem o creștere a prezenței polițiștilor pe acest segment. Nu sunt mari diferențe între indisciplina pietonală în mediul rural și cel urban, nu putem spune că unii sunt mai indisciplinați”, a declarat comisarul șef de poliție Daniel-Ovidiu Cătană, inspectorul șef al IPJ Maramureș.

O altă categorie de participanți la trafic care va fi luată în vizor pe viitor, se referă la trotinetele electrice. Polițiștii sunt conștienți că avem tot mai multe cazuri în care trotinetele electrice sunt folosite inclusiv de minori, dar spun că deocamdată nu s-au produs incidente grave.

„Am avut multe intervenții în special în plan preventiv, cu mesaje către participanții la trafic care optează pentru acest mijloc de deplasare, să conștientizeze care sunt pericolele la care se expun. Din fericire, nu am avut incidente grave la nivelul Maramureșului în cursul anului precedent și sperăm să nici nu avem. S-au dat avertismente și există și cazuri în care se aplică sancțiuni contravenționale”, a mai punctat Daniel-Ovidiu Cătană.