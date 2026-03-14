Raul-Petru Hreniuc, maramureşeanul care creşte cu pasiune pisici „de top” din rasa Donskoy

Raul-Petru Hreniuc este proprietarul felisei RefinedDemon, singura crescătorie activă de pisici din rasa Donskoy din România. Pisicile din această rasă au un aspect mai puţin obişnuit, fiind asociate deseori cu imaginea unui „extraterestru”.

Raul-Petru Hreniuc a observat că aceste feline încep să aibă tot mai mare succes în rândul pasionaţilor de pisici. Maramureşeanul mai spune că a început să crească pisici cu pedigree încă din anul 2001 şi se numără printre primii crescători din țară care și-au înregistrat felisă. De asemenea, participă regulat cu succes la expoziții feline internaționale, ultima la care a fost fiind la sfârșitul lui noiembrie 2025 în Malta, unde masculul său a obținut locul întâi în unul dintre ringuri. Mai trebuie spus că felisa RefinedDemon se află în Târgu Lăpuș, județul Maramureș, și este dublu înregistrată la asociațiile feline internaționale TICA și WCF. Până în prezent este singura crescătorie din România care a obținut certificarea TICA Outstanding Cattery, o recunoaștere internațională a profesionalismului în creșterea pisicilor, care se obține în urma îndeplinirii mai multor criterii, printre care și o inspecție efectuată de un medic veterinar autorizat.

R: Cum aţi ajuns să vă axaţi pe o crescătorie de pisici?

R.P.H.: Totul a început în 2001 când am achiziționat prima mea pisică cu pedigree, o Orientală cu păr scurt. Fiind o rasă rară și un exemplar reușit, crescătoarea de la care am luat-o m-a încurajat să particip cu ea la expoziții feline, inițial în țară, apoi și în străinătate. Datorită succesului pe care l-am avut cu acea pisică, am devenit tot mai pasionat de felinologie și am intrat în contact cu alți crescători din străinătate. Mi-am dat seama că îmi place tot ce ține de lumea pisicilor de rasă, așa că am decis să îmi înregistrez un nume de felisă, iar în curând am importat și alte exemplare de mare valoare. Știam de pisici fără păr din reviste și cărți de specialitate, însă după ce am văzut una în realitate în cadrul unei expoziții feline am vrut neapărat să am și eu o astfel de minunăție.

R: Ce au special felinele din această rasă?

R.P.H.: În primul rând aspectul neobișnuit, de extraterestru, cum îmi place să îl numesc eu. Înfățișarea lor nu lasă pe nimeni indiferent, fie că le admiră, fie că li se par extrem de ciudate.

Alt lucru interesant este că această rasă se prezintă în mai multe varietăți: complet fără blană (pielea lor având textura cauciucului), flock (cu un puf milimetric, aproape insesizabil, ca de piersică), brush (cu o blană ondulată, puțin sârmoasă) și straight-coated (cu blană normală), deci e o rasă pe toate gusturile, ca să zic așa. Iubitorii de pisici care își doresc o pisică extrem de afectuoasă, însă nu agreează ideea unei pisici complet fără păr, pot opta pentru un exemplar din varietatea brush cu blănița ondulată.

O altă caracteristică interesantă a acestei rase este că majoritatea puilor de Donskoy vin pe lume cu puf sau blăniță pe care o pierd pe măsură ce cresc. Acești pui sunt foarte ușor de recunoscut, deoarece, deși vin pe lume îmblăniți, au blana foarte rară pe creștetul capului, aproape ca o chelie. Poate dura chiar și doi ani până ce pisica ajunge la aspectul final.

R: Sunt potrivite pentru familiile cu copii?

R.P.H.: Sunt pisici foarte prietenoase, afectuoase, dar și foarte energice, deci copiii în general le adoră. Însă o pisică, sau orice alt animal de companie de altfel, nu este o jucărie. Noi, de regulă, evităm să dăm puii familiilor cu copii mici.

R: Cât de ataşate sunt de oameni?

R.P.H.: Caracterul lor se aseamănă mai degrabă cu cel al unui câine. Pare greu de crezut, știu, pisicile fiind de felul lor animale mai distante și independente. Această rasă este însă mai deosebită, nu doar în ceea ce privește înfățișarea, ci și caracterul. Sunt foarte lipicioase, vor tot timpul să fie în preajma oamenilor, adoră afecțiunea, iar noaptea de obicei vin să doarmă cu tine sub plapumă. Nu degeaba mulți proprietari ajung să achiziționeze chiar două, trei astfel de pisici cu timpul. Am avut pisici care, fiind foarte atașate de mine, refuzau să mănânce atunci când lipseam câteva zile de acasă.

R: Ce aţi observat, sunt maramureşenii fascinaţi de pisicile din această rasă?

R.P.H.: Interesul pentru pisicile fără păr este tot mai mare în rândul maramureșenilor și al românilor în general. Țin minte că pe la începutul anilor 2000, când felinologia era la început în România, expozițiile feline erau dominate de pisicile cu păr lung, persane în special, și toată lumea voia să își ia astfel de pisici. Erau foarte populare. Acum se pare că românii își doresc ceva mai deosebit, iar pisicile fără păr sunt din ce în ce mai populare în rândul iubitorilor de pisici, probabil și datorită caracterului lor extrem de afectuos.

R: Cât de costisitoare e o pisică din rasa Donskoy?

R.P.H.: Achiziția unui pui de Donskoy de la un crescător serios nu are cum să fie ieftină. Un crescător responsabil investește mult în achiziția pisicilor pentru reproducere din cele mai bune linii, teste ADN pentru boli genetice, hrană de calitate, vitamine, asistență veterinară, taxa de membru la asociația felină, taxa de înregistrare a cuibului şi de emitere a pedigree-urilor, participarea la expoziții feline în țară și străinătate. Ca atare, și prețul unui pui este pe măsură.

Mai trebuie precizat că și întreținerea unei astfel de pisici este mai costisitoare. Neavând blană, sau având foarte puțină, corpul lor consumă mai multă energie pentru a-și menține temperatura, iar asta înseamnă un metabolism mai ridicat, deci și poftă de mâncare mai mare. Mănâncă aproape dublu cât o pisică din rasă comună. Bineînțeles, au nevoie de hrană de calitate super premium, fără cereale, plus hrană umedă zilnic. La asta se mai adaugă cheltuielile cu produsele de îngrijire (șampoane speciale degresante, șervețele umede speciale pentru animale de companie, soluții de curățare a urechilor etc.).

R: De-a lungul timpului aţi participat la mai multe competiţii…

R.P.H.: Am participat la multe expoziții feline în Europa și chiar și Asia unde pisicile noastre au câștigat multiple Best In Show-uri și Best of Besturi. Masculul pentru reproducere pe care îl avem momentan are titlul de Supreme GrandChampion, cel mai înalt titlu care se poate obține în expozițiile TICA. Ceea ce face această realizare și mai extraordinară este faptul că a obținut acest titlu prestigios după participarea la doar două expoziții feline, o dovadă incontestabilă a calității sale excepționale, a tipicității, a temperamentului deosebit și a prezenței sale de necontestat în ringul de arbitraj. La ultima expoziție felină la care am participat cu el, în Malta, a intrat în 6 finale, obținând 1st Best Shorthair Cat (cea mai bună pisică la categoria păr scurt) și 3rd Best Allbreed Cat (a treia cea mai bună pisică dintre toate rasele). Anul acesta avem de gând să participăm cel puțin la 4-5 expoziții internațioale. Prima va fi la mijlocul lui martie în Paris, o expoziție la care până în acest moment s-au înscris deja peste 300 pisici din diferite țări.

R: Ce recomandări le-aţi face iubitorilor de pisici?

R.P.H.: Din păcate, în România, mulți împerechează haotic pisici fără pedigree, fără teste genetice și fără nicio cunoștință despre liniile din care provin pisicile. În consecință, sunt pline grupurile de pe Facebook de cazuri de pisici fără păr cu boli genetice grave (HCM), boli de piele, alergii, intoleranță alimentară etc. Ce trebuie să înțeleagă iubitorii de pisici este că, achiziționând un pui ieftin (și da, 300-400 euro este ieftin) de la un înmulțitor fără scrupule, riscă să se aleagă cu un pisoi bolnav și/sau cu probleme de comportament, iar pe termen lung vor cheltui mult mai mult pe tratamente decât dacă l-ar fi luat de la un crescător responsabil înregistrat la o asociație felină. Deci mare atenție de la cine luați pisoiul. Nu cumpărați un pisoi sub impulsul momentului. Documentați-vă, puneți întrebări crescătorului, cereți dovada efectuării testelor de sănătate și a înregistrării puiului la asociația felină.

R: De unde poate fi procurată o pisică din rasa Donskoy?

R.P.H.: Momentan suntem singura felisă activă de Donskoy din România. Iubitorii de pisici care doresc un astfel de pui sau vor să afle mai multe despre această rasă deosebită pot să ia legătura cu noi prin intermediul paginilor noastre de Instagram (www.instagram.com/refineddemoncattery) și Facebook (www.facebook.com/catteryrefineddemon).