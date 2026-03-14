Reorganizarea Romsilva, publicată în Monitorul Oficial

Baia Mare va găzdui sediul regional al Direcției Silvice, urmând să gestioneze fondul forestier pentru județele Maramureș și Satu Mare.

Proiectul de lege care prevede reorganizarea tocmai a fost publicat în Monitorul Oficial. Practic, s-a aprobat modificarea privind reorganizarea Romsilva, astfel că din 41 de direcții silvice vor rămâne doar 19. Cea din Maramureș va fi regională, deoarece va prelua și județul Satu Mare, rămânând cu sediul în Baia Mare. ”Șase luni de muncă mai târziu, reorganizarea Romsilva e publicată în Monitorul Oficial. Intrăm pe calendarul de implementare”, a spus Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Acum nu mai rămâne de văzut decât cum se va și materializa această schimbare.