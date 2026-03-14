Seniorii băimăreni, dornici să învețe limba engleză

De -
0
14

Seniorii de la Centrul de zi Caspev au devenit un mic exemplu de energie și curiozitate. În fiecare zi de vineri, sala devine neîncăpătoare pentru bunicii care vin la cursurile de engleză cu caietele pregătite, întreabă, notează și nu lasă nicio lecție neînțeleasă.
”Asta se întâmplă atât la grupele de începători, cât și la cele de avansați, coordonați cu multă răbdare de dna prof. Martișca Mirela, voluntar în cadrul Centrului nostru. Studiul pentru ei nu este o povară, ci o bucurie redescoperită. Îi fascinează fiecare cuvânt nou, fiecare expresie, fiecare moment în care înțeleg ceva ce ieri părea imposibil. Atmosfera e una caldă, iar progresul lor e vizibil de la o săptămână la alta”, explică oficialii Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.