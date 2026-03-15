Două puncte previzibile

HC Zalău – CS Minaur Baia Mare 23-27 (12-15)

CS Minaur Baia Mare a obținut o victorie importantă în deplasare, pe terenul formației HC Zalău, scor 23-27 (12-15), în etapa a 17-a din Liga Florilor, succes care menține formația băimăreană în lupta pentru locurile care duc în cupele europene.

Prima repriză a fost echilibrată și cu multe greșeli de ambele părți. Oaspetele au început mai bine și au condus încă din primele minute, dar gazdele au reușit să revină și să egaleze la 10. Finalul reprizei a aparținut însă echipei băimărene, care a intrat la pauză în avantaj, 15-12.

După pauză, diferența a crescut rapid, iar la un moment dat avantajul a ajuns la opt goluri – 13-21 (40). Gazdele au încercat să revină pe final și au redus din diferență, însă oaspetele au controlat ultimele minute ale jocului. Meciul s-a încheiat cu victoria echipei noastre – 23-27, care își adjudecă cele două puncte puse în joc și urcă pe locul 6 în clasamentul intermediar al Ligii Florilor..

Sala sporturilor “Gheorghe Tadici” din Zalău. Arbitri: Anton Drăgănescu (Târgu Jiu) – Florin Rădulescu (Drobeta Turnu Severin). Observator FRH: Gigi Antonescu (Pitești). Aruncări de la 7 m: 11-5 (transformare: 8-4; au ratat: A. Niță, Stefanoska, Sava, respectiv Lund­back). Minute de eliminare: 10-8.

HC Zalău: I. Niță (3 intervenții), Rus (6 intervenții), Năstasă – A. Niță 3, Stefanoska 2 (din 7 m), Ciubotaru, Bălan 2, Sava 7 (6 din 7 m), Mărginean, Orșivschi, Verdeș, Jlezi 2, Abdallah 2, Vintilă, Iordache 1, Bălăceanu 4. Oficiali: Gheorghe Tadici, Ileana Hosu, Goran Kurtes, Daniela Morari.

CS Minaur Baia Mare: Y. Dumanska (7 intervenții, a apărat 2 de 7 m), Tocaciu (2 intervenții, a apărat un 7 m) – Ianăși (nu a jucat), Galinska, Damian 1 (din 7 m), Quintino Ribeiro 5 (1 din 7 m), Gomes Da Costa 5, Romaniuc, Naumenko (nu a jucat), Lăcusteanu, Lazea 3, Papp, Lundback 2, Ilyina 6 (1 din 7 m), Spugnini Santome 5 (1 din 7 m), Mițicuș. Oficiali: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă.

Rezultate etapa 17: Gloria Bistrița – Rapid București 29-26; SCM Universitatea Craiova – CSM București 22-29; CSM Galați – CSM Slatina 21-30; CSM Corona Brașov – HC Dunărea Brăila 29-29; HC Zalău – CS Minaur Baia Mare 23-27. Partida CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea s-a disputat duminică, 15 martie.