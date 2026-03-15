Fotbal urât între două echipe cu pretenții de play-off

Sănătatea Cluj – CS Minaur Baia Mare 0-0

Meci slab între Sănătatea Cluj și CS Minaur în cadrul rundei 20 a Ligii 3, încheiat cu scor alb, rezultat care-i menține pe băimăreni în fruntea Seriei 8.

A fost o confruntare între două echipe care s-au anihilat reciproc, parcă mulțumite cu remiza pe tot parcursul celor 90 de minute, iar de aici a rezultat un duel cu un singur șut pe poartă, dar și cu faze de poartă care pot fi numărate pe degetele de la o mână. Cam așa s-a scris istoria acestui meci.

În urma acestei remize, dar și datorită celorlalte rezultate ale etapei 20, CS Minaur a rămas la conducerea seriei, unde are toate șansele să se regăsească și la finalul sezonului regulat, ținând cont de accesibilitatea adversarelor din ultimele două runde, Academia Cluj și Unirea Dej.

CS Minaur Baia Mare: Began – Chinde, Băican (80, Stănescu), Mondragon, Mureșan, Krausz (80, Camara), Fofana (68, Negrean), Bădici, Moga (68, Dogănoiu), Buhai (80, Mocanu), Guigui. Antrenor: Romulus Buia.

Rezultate etapa 20: Sănătatea Cluj – CS Minaur Baia Mare 0-0; Lotus Băile Felix – Unirea Dej 3-3; Olimpia MCMXXI Satu Mare – Academia de Fotbal Viitorul Cluj 1-0; SCM Zalău – Bihorul Beiuș 1-1; Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad 1-1. CSM Sighetu Marmației a stat.



Etapa 21: Vineri, 20 martie, ora 15.00: Unirea Dej – Olimpia MCMXXI Satu Mare; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Minaur Baia Mare. Sâmbătă, 21 martie, ora 15.00: Crișul Sântandrei – Sănătatea Cluj; Unirea Tășnad – SCM Zalău; CSM Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix. Bihorul Beiuș stă.