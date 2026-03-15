Incendiu devastator la Șomcuta Mare: două case și cinci mașini distruse

Un incendiu de proporții a izbucnit, sâmbătă seara, într-o gospodărie din Șomcuta Mare, provocând pagube materiale importante și mobilizând numeroase echipaje de intervenție. Flăcările au cuprins mai multe clădiri și au distrus autovehicule și bunuri, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Pompierii de la Secția Fărcașa – punctul de lucru Șomcuta Mare – și Detașamentul Baia Mare au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, fiind sprijiniți de pompieri voluntari. În total, la intervenție au participat 28 de cadre militare și 20 de voluntari.

Focul a izbucnit într-o anexă folosită ca atelier, unde erau depozitate uleiuri uzate și butelii, ceea ce a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și producerea unor deflagrații. O casă de aproximativ 150 de metri pă­trați a ars complet, iar o altă locuință, de circa 270 de metri pătrați, a fost distrusă aproape în totalitate. De asemenea, atelierul și alte trei anexe gospodărești au fost mistuite de flăcări.

În incendiu au fost distruse cinci autovehicule, un utilaj și numeroase bunuri depozitate în clădirile afectate. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea focului la o locuință aflată în imediata vecinătate.

Cercetările efectuate la fața locului indică drept cauză probabilă o scânteie electrică produsă în timpul unor lucrări de sudură realizate în interiorul atelierului. O persoană care a suferit un atac de panică a fost asistată medical la locul intervenției.