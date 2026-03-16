33 de medicamente noi intră pe lista celor compensate și gratuite

Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Astfel, 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate, iar pentru alte 19 medicamente Ministerul Sănătății a extins indicațiile terapeutice.

”Introducem în sistem primul medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Național de Oncologie, destinate tratamentului pentru: melanom; carcinom hepatocelular; colangiocarcinom; mielom multiplu; macroglobulinemie Waldenström, limfoame, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, tumori solide cu mutații genetice, tumori gastro-intestinale stromale (GIST). În același timp, asigurăm acces la tratament pentru boli grave și rare. În plus, pentru 19 medicamente deja compensate extindem indicațiile terapeutice, ceea ce înseamnă că ele vor putea fi utilizate și pentru alte afecțiuni”, au declarat reprezentanții Ministerului Sănătății.