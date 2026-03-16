Liceul Tehnologic „George Bariţiu”, prezent la un training specializat pe tema tehnologiei Smart Home

Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Baia Mare face paşi importanţi spre viitor. Cadre didactice de la acest liceu au participat la trainingul specializat WorldSkills Romania pentru a aduce tehnologia Smart Home mai aproape de elevi. În perioada 12-14 martie, au fost organizate 3 zile intense de pregătire dedicate cadrelor didactice din învățământul tehnologic. Evenimentul a fost desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia de Fibră Optică din România şi Asociaţia „KNX România” şi reunește 16 profesori din întreaga țară, membri ai reţelei ECERT – Experți Centre de Excelență în Rețele de Telecomunicații, dar nu numai. Curriculumul dezvoltat în urma acestui training va fi adoptat, începând din toamnă, de toate școlile participante, asigurând o abordare unitară și coerentă la nivel naţional. Această inițiativă marchează un moment important în consolidarea unei reţele de profesori conectaţi la inovaţie. Acest program este co-finanțat printr-un program Erasmus +.