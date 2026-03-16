Noi platforme digitalizate intră în uz în Baia Mare

Începând de azi, 16 martie 2026, vor fi operaționalizate 5 noi platforme cu eco-insule digitalizate în Baia Mare. Acestea pot fi utilizate doar cu cartelă sau prin aplicația mobilă (după activare).

În perioada următoare, recipientele tradiționale vor fi retrase de către operatorul de salubrizare, astfel încât depozitarea deșeurilor va fi posibilă doar în cadrul celor 5 platforme cu eco-insule digitalizate. Cetățenii care nu dețin cartelă trebuie să se prezinte la Serviciul Relații cu Publicul, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, pentru ridicarea acesteia. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării cetățenii vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mo­bil, cod care permite utilizarea sistemului (deblocarea ușilor/cuvei). Lista celor 5 platforme cu eco-insule digitalizate operaționalizate: Barbu Șt. Delavrancea nr. 6 (spate); b-dul Republicii nr. 1 – Coșbuc; b-dul Republicii nr. 99; b-dul Regele Ferdinand nr. 104 – 106; str. Gh. Marinescu – Grădinița 10.