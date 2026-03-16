Parcări publice din municipiu închise pentru igienizare

În perioada 16 – 22 martie 2026, vor fi eliberate și închise mai multe parcări publice în vederea executării unor lucrări de igienizare a străzilor și parcărilor din municipiu, anunță primăria.

Lucrările se vor desfășura după următorul program:

• luni, 16.03.2026, de la ora 8:30 – Cartier Cuza Vodă

• marți, 17.03.2026, de la ora 8:30 – Cartier Oituz

• miercuri, 18.03.2026, de la ora 8:30 – Cartier Satelit

• joi, 19.03.2026, de la ora 8:30 – Cartier Moldovei

• vineri, 20.03.2026, de la ora 8:30 – Cartier Gheorghe Bilașcu

• sâmbătă, 21.03.2026, de la ora 7:00 – bd. Unirii – bd. Regele Mihai I – scurt (str. Culturii – bd. Unirii)

• duminică, 22.03.2026, de la ora 7:00 – bd. Unirii – bd. Regele Mihai I – lung (bd. Unirii – pasaj CF). Eliberarea parcărilor se va face în ziua premergătoare lucrărilor, începând cu ora 16.00.