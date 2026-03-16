Simularea Evaluării Naţionale stă sub presiunea ameninţării cu boicotul probelor de către profesori

Informaticienii din inspectoratele școlare au fost convocați de Ministerul Educației și Cercetării într-o videoconferință ce a avut ca temă simulările examenelor naționale 2026. În cadrul ședinței, organizată în avansul simulării Evaluării Naţionale, au fost aduse în discuție problemele cu care se confruntă școlile, ca urmare a boicotului profesorilor. Federațiile sindicale au anunțat din timp protestul și au cerut profesorilor să nu participe la organizarea simulărilor examenelor naţionale. În şcoli s-a desfăşurat chiar un referendum prin care cadrele didactice au fost consultate cu privire la opţiunea de a boicota simularea testărilor naţionale.

Problemele cele mai mari vor fi în capitală, în restul țării existând situații sporadice în care nu se va organiza simularea examenelor naționale. Inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, prof. Mihai Pop, a declarat pentru Graiul Maramureşului că în judeţ nu vor fi probleme. „Noi organizăm simularea examenelor naţionale. Nu facem presiuni asupra profesorilor care nu vor să participe la aceste testări, am încercat să îi înlocuim cu alte cadre didactice pentru ca simularea să aibă loc. Din discuţiile cu sindicatele a reieşit că în jur de 30% dintre profesorii maramureşeni au fost de acord cu boicotarea simulării examenelor naţionale”.

Elevii de clasa a VIII-a încep azi, 16 martie, simularea Evaluării Naționale 2026. Testările se desfășoară simultan în toate școlile din țară, iar subiectele sunt unice la nivel național și elaborate de Centrul Național pentru Cu­rriculum și Evaluare. Scopul acestor testări este de a verifica nivelul de pregătire al elevilor înainte de examenul propriu-zis din vară și de a identifica eventualele lacune în învățare. Programul probelor scrise: 16 martie 2026 – Limba și literatura română; 17 martie 2026 – Matematică; 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate pe 30 martie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat. Rezultatele obținute la simulare nu se trec în catalog, dar sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an.

Evaluarea Naţională este programată în intervalul 22 iunie – 26 iunie. Examenele naţionale sunt în pericol, sindicaliştii ameninţând că la finele lunii mai, profesorii vor intra în grevă generală dacă guvernanţii nu vor ţine cont de doleanţele exprimate.