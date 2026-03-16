Strategii de sprijin pentru facilitarea tranziției de la grădiniță la clasa pregătitoare

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș continuă seria activităților de mentorat din cadrul proiectului „Hub-ul Învățătorilor”, venind în sprijinul cadrelor didactice debutante și al studenților cu un nou atelier tematic: „Trecerea de la grădiniță la clasa pregătitoare”.

Atelierul a fost coordonat de o echipă de cadre didactice cu experiență, formată din prof. înv. primar Simona Achim, Mariana Blavenstein și Florentina Centeri și a urmărit să ofere participanților instrumente metodice și practice necesare pentru a gestiona eficient unul dintre cele mai importante momente din parcursul educațional al copilului: debutul școlarității.

Structura atelierului a îmbinat momente de analiză teoretică cu aplicații practice interactive, fiind împăr­țită în patru module esențiale: Identificarea nevoilor și așteptărilor: participanții au lucrat la conturarea „Portretului copilului de clasa pregătitoare”, analizând așteptările din perspectivă fizică, motrică, emoțională și cognitivă. Analiza profilului absolventului: prin utilizarea diagramei Venn, s-au identificat particularitățile specifice fiecărei etape de învățare, precum și caracteristicile comune care asigură continuitatea pedagogică. Parteneriatul educațional: s-a pus un accent deosebit pe colaborarea dintre familie, grădiniță și școală, participanții proiectând activități concrete pentru a susține această triadă esențială. Managementul situațiilor dificile: utilizând aplicații moderne precum Wordwall, facilitatorii au prezentat soluții practice pentru provocările întâlnite de învățători la clasa pregătitoare, oferind sfaturi pentru o adaptare cât mai firească a preșcolarului la viața de școlar.

Prin astfel de acțiuni, sub coordonarea d-nei inspector pentru învățământ primar și alternative educaționale Ildi Grama, ISJ Maramureș își propune să asigure un standard înalt de calitate în educație, punând accent pe formarea continuă și pe crearea unui climat cald de învățare în fiecare sală de clasă.