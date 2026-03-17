70 de ucraineni nu au acces la servicii medicale

După patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, în Maramureș avem zeci de refugiați care nu au acces la unele servicii medicale, în mod gratuit, deoarece nu au medic de familie. Pentru a remedia această problemă, de curând, la prefectură a avut loc o întâlnire cu instituțiile abilitate, pentru a găsi soluții. În numeroase cazuri, ucrainenii care s-au stabilit în județul nostru au reușit să se angajeze și astfel să beneficieze de asigurare medicală.

”În județul Maramureș se află peste 2.000 de cetățeni ucraineni refugiați. Majoritatea este integrată pe piața muncii și beneficiază de servicii medicale în baza contractelor de muncă, în aceleași condiții prevăzute de legislația românească pentru orice persoană asigurată. Serviciile medicale acordate refugiaților ucraineni sunt decontate din fonduri europene special destinate gestionării acestei situații, în cadrul mecanismelor de sprijin activate la nivelul Uniunii Europene. Aceste finanțări au ca scop susținerea statelor membre care gestionează fluxuri de persoane strămutate, fără a afecta fondurile destinate cetățenilor români. În prezent, 70 de persoane vulnerabile – copii și vârstnici – nu au încă un medic de familie arondat. Absența unui medic de familie limitează accesul la servicii medicale primare, monitorizare preventivă și continuitate în îngrijire, elemente esențiale pentru protejarea sănătății publice”, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului Maramureș.

La întâlnire a participat prefectul Florian Sălăjeanu, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș, prin directorul general ec. Adrian Mădăraș, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Maramureș, prin director executiv ec. Bene Rodica, Vasile Vlașin, președintele Asociației Părinți Salvatori, implicat activ în sprijinirea familiilor ucrainene, precum și Elisabeta Scholl, președinta Societății Județene de Medicină a Familiei.

”În perioada imediat următoare vor fi parcurse toate procedurile necesare pentru arondarea celor 70 de persoane vulnerabile la medici de familie, astfel încât să fie asigurat accesul la servicii medicale primare în condiții legale și sustenabile. Accesul la servicii medicale de bază reprezintă un principiu fundamental al să­nă­tății publice. Gestionarea responsabilă, transparentă și coordonată a acestor situații contribuie atât la protejarea persoanelor vulnerabile, cât și la menținerea unui sistem medical echilibrat și funcțional”, au mai punctat reprezentanții prefecturii.