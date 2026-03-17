Băimărean, salvat dintr-o tentativă de suicid

Polițiștii din Baia Mare au fost sesizați astăzi, 17 martie, de către un bărbat, prin apel unic de urgență 112, să intervină în cazul unei tentative de suicid. Oamenii legii l-au găsit pe bărbatul supărat pe viaţă, pe partea exterioară a balustradei unui pod. Au încercat printr-un dialog susţinut să îl determine pe băimărean să renunţe la gestul său, dar bărbatul nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la imobilizarea și retragerea lui din zona periculoasă. Persoana în cauză a fost identificată, stabilindu-se că este vorba despre un bărbat de 55 de ani. La fața locului a intervenit și un echipaj medical care i-a acordat bărbatului îngrijiri medicale, acesta fiind ulterior transportat la o unitate medicală de specialitate.