Borșenii din Settimo Torinese și-au construit biserică și s-au înfrățit cu italienii

Dublu eveniment pentru Borșa în week-end: s-a semnat acordul de înfrățire a orașului cu localitatea Settimo Torinese – Italia. Momentul festiv a avut loc cu ocazia inaugurării bisericii ortodoxe a maramureșenilor din regiunea italiană.

”La Settimo Torinese, am trăit un moment plin de emoție alături de borșenii noștri stabiliți aici, la inaugurarea noii Biserici Ortodoxe Române. Un loc care vorbește despre credință, despre dorul de casă și despre rădăcinile pe care le purtăm cu noi oriunde mergem. Am avut onoarea să semnez, în numele borșenilor de acasă, Acordul de înfrățire dintre Settimo Torinese și Borșa – un gest care arată că, atunci când există respect și prietenie, distanțele nu mai contează”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa.