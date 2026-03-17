Donație către Spitalul de Psihiatrie Cavnic din partea Asociației Esperando

Asociația Esperando a donat mai multe dispozitive medicale Spitalului de Psihiatrie Cavnic, pentru a veni în sprijinul pacienților de aici. Prin acest gest, oficialii asociației doresc să îmbunătățească condițiile din sistemul public de sănătate.

”Fiecare gest contează, iar noi dorim să contribuim la binele și dezvoltarea comunității noastre. Pornind de la această convingere, am donat mai multe dispozitive medicale către Spitalul de Psihiatrie Cavnic, unde vor fi utilizate în activitatea medicală de zi cu zi pentru îngrijirea pacienților. Au fost donate: sisteme de transport persoane, sisteme de mers, scaune WC, noptiere, mese reglabile pentru pat, pat consultații, lifturi cu hamuri pentru transport persoane, cadre de mers”, au explicat reprezentanții Asociației Esperando.