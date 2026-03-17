Dosarele de proprietate pentru imobilele construite înainte de Revoluție se vor rezolva mai rapid

Vești bune de la Parlament. Dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești construite înainte de 1 ianuarie 1990 vor fi rezolvate mai rapid. Totul datorită unei modificări legislative.

”Problema era că, potrivit legislației fondului funciar, titlurile de proprietate sunt emise de comisiile de fond funciar, nu de prefect sau de alte autorități administrative. Această formulare a condus, în practică, la întârzieri în atribuirea terenurilor din jurul caselor și se ajungea uneori chiar în instanță”, a explicat Daniela Onița-Ivașcu, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureș. Prin modificarea adoptată se elimină referirea la ”titlul de proprietate”; se introduce formularea corectă juridic ”drept de proprietate”; se clarifică faptul că dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente locuințelor se stabilește prin ordin al prefectului, pe baza documentațiilor întocmite și validate conform legii. În plus, vor fi reguli mai clare și unitare pentru autorități; proceduri mai simple pentru atribuirea terenurilor din jurul locuințelor; mai puține blocaje administrative și litigii şi se vor elimina confuziile dintre atribuțiile prefectului și ale comisiilor de fond funciar. În acest context, atribuirea terenurilor aferente caselor construite înainte de 1990 se va face „mai corect, mai rapid și fără interpretări contradictorii”.