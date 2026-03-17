Fețe noi în administrație: Avem doi primari nou-nouți în Maramureș. Ce vor?

Am lăsat să treacă ceva timp, de la alegerile locale „speciale” din Maramureș, de anul trecut, ca să aibă timp cei doi noi primari să înțeleagă „cu ce se mănâncă” viitoarea lor activitate. Nu trebuia… doamna de la Șieu a fost anterior viceprimar, iar cel din Poienile de sub Munte are o îndelungată activitate politică și în administrație. Totuși, ce planuri au?

Ioana Rus, primarul din Șieu, are o problemă mare de rezolvat. „Am moștenit datorii foarte mari, avem 11 sentințe judecătorești, toate cu executări silite. De la firme nemulțumite. La acest moment, e o datorie totală de 1,2 milioane de euro, cam 6 milioane lei. Am cerut evident sprijinul Consiliului Județean pentru un proiect de Hotărâre de Guvern, să ieșim din impas. De asemenea, stă în coaste ca un ghimpe problema stației de tratare a apei, construită, stă degeaba, nefolosită, de 7 ani. La fel e și stația de epurare! E făcută și stă, fără canalizare funcțională. Pe alocuri e canalizare, pe alocuri nu, dar nu sunt racordări. La stația de tratare am chemat o firmă să evalueze, să facă expertiză, apoi facem avize, mai avem de intervenit cu un dig spre râu, sunt și greșeli acolo. Dar sperăm să le putem oferi oamenilor apă potabilă, într-un final”, spune doamna primar. De asemenea, trebuie știut că primăria Șieu a dat în ianuarie salariile pe octombrie/noiembrie, iar în octombrie pe luna august…

La Poienile de sub Munte, una din cele mai mari comune din Maramureș ba și cea mai mare comunitate ucraineană de la noi, Simion Țofei este noul primar. „Am venit cu idei și cu dorințe, dar văzând cum arată anul ba și bugetul, îndeplinirea lor va deveni o problemă. În primul rând, am de schimbat aducțiunea de apă. Avem apă, dar nu potabilă. O tragem din pârâul Socolău, dar dacă ne susțin cei de la Parcul Național, am trage apa din Paulic, e mai bună și e mai aproape de izvor. Lucrăm la proiect. Apoi, am început canalizarea, cu Vital prin POIM, apoi am vrea o extindere de rețele de apă/canal prin Fondul de Mediu. Cât despre discuțiile generate de parteneriatul cu VITAL pentru rețeaua cu apă, oamenii se așteaptă la prețuri foarte mari… să știe că dacă nu ne convine, dacă va fi prea mult, peste 3 ani ne putem face serviciu propriu și vom gestiona noi apa… Am început și un parc fotovoltaic, foarte necesar, să ne asigurăm consumul la iluminat, instituții, școli. Aș mai vrea să facem un sediu de primărie, casa în care suntem e de peste 100 de ani vechime. La fel și un spital nou, cel vechi e depășit. A mai rămas problema cu cadastrarea sistematică, avem vreo 900 de CF-uri încurcate. Iar recepția e semnată, am rămas cu necazul”, ne spune noul edil.