Pentru o parte din beneficiarii Asociației ASSOC, sprijinul primit în centre a însemnat o șansă la o viață normală. Copiii abandonați de părinți, au avut ocazia să se bucure de viață, chiar dacă nu și-au cunoscut niciodată mama. Este și povestea Marcelei, care acum locuiește la Centrul Pinochio.

”A fost abandonată la naștere și a crescut în centre rezidențiale. Astăzi are 34 de ani. Nu a avut pe nimeni care să o învețe lucrurile simple pe care multe fete le învață de la mamele lor. A depășit greutăți, dar a întâlnit și oameni buni care au ajutat-o în viață. Din 2014, Marcela trăiește în Centrul „Pinochio” din Cărbunari, unde echipa ASSOC îi este alături zi de zi. Coordonatoarea centrului, Anamaria Petrean, a provocat-o la primul ei interviu, iar tânăra și-a deschis sufletul în fața ei”, au explicat oficialii ASSOC.

Astfel, Marcela a povestit care sunt cele mai mari dorințe ale sale: să ajungă la mare, să mănânce mai des sarmale și laște cu varză și, bineînțeles, să slăbească pentru a se simți mai bine în pielea ei.

„Pentru mine să fii femeie înseamnă să ai grijă de tine, să fii puternică și să mergi mai departe indiferent de greutăți. Nu știu cum este să ai o mamă adevărată, dar știu că la Cărbunari am mai multe mame, nu doar una”, mărturisește Marcela.