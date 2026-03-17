Optimizări ale proiectului înaintea începerii lucrărilor la Traian și Unirii

Proiectul de reabilitare a două bulevarde importante din oraș a intrat în linie dreaptă și stă să înceapă. Însă el mai suferă anumite optimizări înainte de debutul efectiv al lucrărilor.

”Este un proiect complex, care pe lângă faptul că reface întreaga zonă carosabilă (inclusiv un pod), reface sistemul pluvial, canalizările, trotuarele, se înființează piste de biciclete conforme, se introduc cablurile în subteran și se semaforizează anumite intersecții. Toate acestea prin protejarea spațiului verde existent. Mai mult de atât, se vor planta copaci pe aproape întregul aliniament (acolo unde acum lipsesc). Mergem și pe teren să verificăm metru cu metru traseele, pentru ca la mijlocul lunii să începem lucrările propriu zise”, a spus Pap Zsolt Ist­van, viceprimarul oraşului Baia Mare.