Polițiștii maramureșeni, competiție și fair-play la tenis și șah

Polițiștii din Maramureș au marcat Ziua Poliției Române prin participarea la două competiții sportive, tenis de câmp și șah, unde spiritul competitiv s-a îmbinat cu dorința de socializare și consolidare a relațiilor de colegialitate.

Competițiile, organizate cu sprijinul Clubului Sportiv Dinamo Maramureș, au adunat polițiști din mai multe structuri. Meciurile de tenis s-au desfășurat la Sighetu Marmației, între polițiști de la investigații criminale și rutieră, în timp ce concursul de șah a avut loc la Baia Mare.

La tenis, pe primul loc s-au clasat Florin Giurgi și Marius Santa, urmați de Nicolae Kocserha și George Vascul, iar locul al treilea a fost ocupat de Călin Rad și Bogdan Boitor.

La șah, Paul Moisa, din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, și-a reconfirmat valoarea, ocupând pentru al doilea an consecutiv locul I. Podiumul a fost completat de Paul Zetea și Alexandru Burian.