Pompierii și polițiștii din Maramureș, front comun împotriva incendiilor

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă și cei ai Inspectoratului Poliţiei Judeţului Maramureș trag un semnal de alarmă asupra riscurilor generate de incendiile de vegetație. „În această perioadă, ne unim forțele pentru a preveni și combate producerea unor tragedii, pentru a limita consecințele provocate ca urmare a unor neglijențe și mai ales, pentru a salva vieți”, au transmis oficialii celor două instituții.

În cursul zilei de luni, 16 martie, echipele de intervenție au acționat cu promptitudine, lichidând rapid trei incendii sesizate în decurs de o oră și limitând extinderea focului. Un focar a fost observat în Breb, în timpul unei misiuni de recunoaștere cu sprijinul elicopterului Black Hawk.

Pentru a împiedica propagarea acestuia au fost efectuate două aruncări punctuale asupra focarului, reușindu-se astfel lichidarea lui. Totodată, polițiștii au sancționat o femeie cu amendă de 2.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale.

Un alt incendiu, în Câmpulung la Tisa, a afectat și terenuri învecinate, unde se cultiva lavandă. În acest caz, un bărbat a fost sancționat cu 7.500 de lei și a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de distrugere.

Tot luni, în jurul orei 13.00, o altă infracțiune de distrugere a fost constată de polițiști, după ce au intervenit împreună cu pompierii la un incendiu sesizat pe raza localității Bogdan Vodă întrucât focul s-a extins la o anexă din lemn.

De asemenea, în localitatea Berința o persoană a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.500 de lei pentru arderea materialelor combustibile fără luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului.

Pe această cale, autoritățile reamintesc cetă­țenilor unele măsuri obligatorii:

– respectarea strictă a legislației care interzice arderea vegetației uscate;

– respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor;

– sesizarea imediată a autorităților la numărul 112 în cazul observării unui incendiu.