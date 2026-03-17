Schimb de experiență între Garda de Mediu Maramureș și colegii din Satu Mare

Garda Națională de Mediu a marcat recent împlinirea a 23 de ani de la înființarea instituției. Reprezentanții comisariatului din Maramureș au sărbătorit această zi printr-o întâlnire cu colegii lor din Satu Mare, în care s-a discutat despre acțiunile din acest an, dar și despre colaborarea dintre ei.

”Astăzi putem spune că suntem o instituție profesionistă, dotată cu mijloace moderne (drone, body cam, dash cam, spectrofotometru), care ne ajută în desfășurarea activității și investigarea incidentelor de mediu. Am progresat an de an, încheind anul 2025 cu realizarea unui număr de 802 controale, am aplicat 94 de amenzi contravenționale în valoare totală de 2.540.000 lei, am dispus 6 suspendări de activitate și am înaintat 3 sesizări penale organelor abilitate”, au explicat reprezentanții Gărzii de Mediu Maramureș. Astfel, s-au abordat următoarele subiecte: pe linia de transfer deșeuri – având în vedere că în cursul acestui an urmează să fie finalizat podul peste Tisa de la Sighetu Marmației, ceea ce va conduce la posibilitatea transferului de deșeuri între România și Ucraina – schimbul de informații, proceduri de lucru etc; modul de lucru privind controalele la iazurile piscicole cu extragere de agregate minerale din SPA Cursul mijlociu al Someșului (jud. Maramureș) și SPA Cursul inferior al Someșului (jud. Satu Mare).