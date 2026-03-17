Transformare semnificativă a unui fost oraş minier, în ultimii ani

În ultimul deceniu, Baia Sprie a traversat o perioadă de transformare administrativă și financiară semnificativă. Dacă în perioada 2017–2018 bugetul local era considerabil mai redus decât în prezent, până în 2025 veniturile au ajuns la aproximativ 77,9 milioane lei, reflectând atât o colectare mai eficientă, cât și o capacitate mai bună de atragere a fondurilor externe și guvernamentale. De asemenea, în 2025, cheltuielile totale s-au situat la aproximativ 73,1 milioane lei, ceea ce a generat un excedent bugetar de circa 4,84 milioane lei, un indicator clar al stabilității financiare și al unei planificări bugetare prudente.

Majorarea bugetului a permis direcționarea resurselor către: modernizarea infrastructurii urbane; proiecte de dezvoltare locală; îmbunătățirea serviciilor publice și investiții în educație și utilități. Cu o populație de aproximativ 14.329 locuitori, Baia Sprie a reușit să mențină un echilibru între dimensiunea comunității și volumul investițiilor. Acest raport favorabil permite o alocare mai eficientă a resurselor pe cap de locuitor comparativ cu anii anteriori. Astfel, intrarea în 2026 a regăsit orașul într-o poziție financiară solidă, cu buget stabil, excedent operațional și o capacitate crescută de investiții. În ansamblu, Baia Sprie nu doar că și-a crescut veniturile, ci și-a îmbunătățit şi performanța administrativă.