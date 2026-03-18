ACS Fotbal Feminin Baia Mare începe anul cu eșec usturător. 0-7 cu Campionii FC Argeș

Echipa de fotbal feminin a municipiului Baia Mare, care activează în Seria 2 a Ligii 2, ACS Fotbal Feminin, coordonată de antrenorul Robert Mezei, a debutat în 2026 cu un meci pe teren propriu în compania formației Campionii FC Argeș. Debut care nu a fost însă deloc pe placul grupării maramureșene, după ce argeșencele au câștigat confruntarea de pe Stadionul „Viorel Mateianu”, din cadrul rundei 10, la un scor care nu necesită niciun fel de comentariu – 0-7.

Insucces în urma căruia „domnițele râului” rămân la coada ierarhiei, pe locul 10 din tot atâtea participante, cu doar 1 punct acumulat, context în care este foarte greu de crezut că retrogradarea în eșalonul al treilea poate fi evitată. Doar în condițiile în care vom câștiga confruntarea de acasă cu Atletic Drobeta, plus aceasta să nu mai acumuleze vreun punct în restul etapelor rămase, doar atunci ne vom putea gândi la menținerea în eșalonul secund.

Rezultate etapa 10: ACS Fotbal Feminin Baia Mare – Campionii FC Argeș 0-7; Academia Florești – Atletic Drobeta 13-2; AFC Hermannstadt – Roma Florin Pădurean 1-0; UTA Arad – ASA Târgu Mureș 2-2; CS United Bihor – Universitatea Craiova 0-3.

Clasament

1. Universitatea Craiova – 30 p

2. Roma Florin Pădurean – 24 p

3. Campionii FC Argeș – 21 p

4. Hermannstadt – 19 p

5. ASA Tg. Mureș – 17 p

6. Academia Florești – 16 p

7. UTA Arad – 11 p

8. CS United Bihor – 4 p

9. Atletic Drobeta – 3 p

10. ACS FF Baia Mare – 1 p