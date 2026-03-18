ATP Tech Center Baia Mare găzduiește în 21 martie, de la ora 18, spectacolul muzical pentru copii „Bambi – Povestea pădurii”, produs de Teatrul Muzical Ambasadorii. „Este o invitație adresată părinților care caută mai mult decât divertisment pentru cei mici. Este o experiență scenică gândită să emoționeze, să educe și să rămână în memoria copiilor mult timp după ce cortina se închide”. Inspirat din romanul clasic al lui Felix Salten, text apărut în urmă cu peste un secol, spectacolul aduce în prezent o poveste care vorbește cu claritate despre copilărie, prietenie, curaj și pierdere, dar și despre relația fragilă dintre om și natură. Vârsta minimă recomandată este de 5 ani.