Calendarul de înscriere la grădiniță și creșă

Înscrierile la grădiniță, creșă și servicii de educație timpurie au loc în perioada 25 mai – 18 iunie 2026, potrivit proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. Reînscrierile, pentru copiii care au mai frecventat creșa sau grădinița au loc între 18 și 22 mai.

Etapa de înscrieri are trei faze:

• 25 – 29 mai 2026 (colectare cereri);

• 2 – 8 iunie 2026 (procesare cereri Faza I – prima opțiune);

• 9 – 12 iunie 2026 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune);

• 15 – 17 iunie 2026 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune).

În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri, iar în grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri. În cererile-tip de înscriere, părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Etapa de reînscrieri este etapa în care părinții copiilor care sunt acum la grădiniță/creșă își exprimă opțiunea privind frecventarea aceleiași grădinițe/creșe și în anul școlar următor. Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță sunt locurile rămase libere după această etapă.