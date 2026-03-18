Golden Boys Merasport, pe primul loc la turneul internațional din 2026

Ediția a IV-a a turneului „Golden Boys Merasport Cup” s-a încheiat cu succes, după o zi plină cu meciuri frumoase și atmosferă bună. La competiție au participat 10 echipe din România, Polonia și Franța, iar nivelul jocurilor a fost unul ridicat.

Câștigătoarea turneului a fost echipa Golden Boys Merasport, care a avut un parcurs foarte bun și a reușit să se impună în finală. Pe locul al doilea s-a clasat formația Dzik Warszawa din Polonia, iar pe locul al treilea Old Boys Vaslui. Locul patru a fost ocupat de C.S. Academia Csepreghi – Old Boys.

Organizatorii au oferit și premii speciale pentru cei mai buni jucători. Portarul turneului a fost Mateusz Stasiak (Dzik Warszawa), cu 33 de intervenții reușite. Golgheter a devenit Marcin Makowski (Dzik Warszawa), care a marcat 25 de goluri. Premiul Fair Play a fost câștigat de Donat Czujkowsk, tot de la echipa din Polonia.

De la echipa câștigătoare, Mihai Bușecan a fost desemnat cel mai bun apărător, iar Daniel Mureșan a primit titlul de cel mai valoros jucător (MVP) al turneului.

Turneul a fost apreciat de toți participanții și confirmă că „Golden Boys Merasport Cup” este o competiție tot mai importantă, care aduce împreună echipe din mai multe țări și promovează sportul și fair-play-ul.