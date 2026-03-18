Incendiu de vegetație și pădure la Suciu de Sus

Pompierii au intervenit, în cursul zilei de miercuri, 18 martie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona localității Suciu de Sus, unde focul a cuprins vegetație uscată și fond forestier.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru muncă operativă, un vehicul de teren (UTV) și o autospecială de primă intervenție și comandă. De asemenea, un echipaj SMURD a fost prezent pentru acordarea primului ajutor, în caz de nevoie.

În sprijinul pompierilor au intervenit și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Suciu de Sus, cu 13 voluntari, și din Târgu Lăpuș, cu o autospecială de stingere, precum și reprezentanți ai Ocolului Silvic Groșii Țibleșului.

Pentru o evaluare cât mai exactă a situației din teren, a fost solicitat și sprijinul Serviciului Județean Salvamont Maramureș, care a efectuat o recunoaștere aeriană cu dro­na.