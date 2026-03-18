Încep lucrările la un nou centru de îngrijiri paliative în Groși

În Maramureș s-a dat startul ridicării unui nou centru de îngrijiri paliative prin lansarea proiectului „Armonie și dignitate – Centrul de îngrijiri paliative Groși”.

La eveniment a fost prezent și directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș, Adrian Mădăras, care a subliniat că astfel de obiective medicale sunt esențiale pentru un sistem de sănătate modern, în care grija pentru om nu se oprește la diagnostic sau tratament, ci continuă până în cele mai sensibile etape ale vieții.

„Îngrijirea paliativă înseamnă mai mult decât servicii medicale. Înseamnă alinarea suferinței, păstrarea demnității, sprijin pentru pacient și familie, dar și respectul profund pe care îl datorăm vieții, în fiecare etapă a ei. Un asemenea centru răspunde unei nevoi reale și aduce mai aproape de oameni îngrijire, empatie și condiții la standarde moderne”, au explicat oficialii CAS Maramureș. Proiectul este finanțat prin Program Sănătate 2021-2027.