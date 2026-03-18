Mai mulţi absenţi la matematică, în cadrul simulării Evaluării Naţionale

Elevii din clasele a VIII-a au susţinut ieri, proba la matematică în cadrul simulării evaluării naţionale. La nivelul judeţului Maramureş, la cea de-a doua testare scrisă s-au înregistrat mai mulţi absenţi decât la proba de limba şi literatura română.

Dacă la limba română au lipsit 223 de elevi, la matematică nu s-au prezentat 261 de adolescenţi. În platformă au fost încărcate 3.343 de lucrări, dintre acestea 3.244 au fost în limba română, 22 în limba germană, 72 în limba maghiară şi 5 în limba ucraineană. Nu a existat niciun eliminat la nivelul judeţului Maramureş. După proba de limba şi literatura maternă, susţinută azi, 18 martie, de elevii care au studiat în limba minorităţilor naţionale, urmează comunicarea rezultatelor în 30 martie.