Performanță la mai multe olimpiade pentru elevii de la Colegiul „Dragoș Vodă”

Elevii de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației au demonstrat încă o dată că pasiunea pentru limba spaniolă și munca susținută aduc rezultate remarcabile. La Olimpiada de Limba Spaniolă, etapa județeană, aceștia au obținut rezultate foarte bune, confirmând nivelul ridicat de pregătire și implicare.

Robert Cristian Mariș, clasa a XI-a C (bilingv matern)- 98.70 puncte – locul I și calificare la etapa națională;

Delia Marina Pocol, clasa a X-a G (bilingv matern)- 96.10 puncte – locul al II-lea;

Roxana Maria Pop, clasa a X-a F (bilingv matern)- 91.50 puncte – mențiune .

Toți elevii participanți au obținut premii și mențiuni la categoria lor și s-au remarcat prin performanțele obținute.

Rezultate excelente și la Olimpiada de Limba Italiană – etapa județeană. Din 11 elevi participanți, 8 au obținut premii, iar 3 s-au calificat la etapa națională.

Premiul I și calificare la faza națională:

• Dalina Maria Ulici – clasa a IX-a G;

• Riccardo Musti – clasa a XI-a G;

• Alessandra Varga-Buzgău – clasa a XII-a A.

Premiul al II-lea:

• Francesco Vișovan – clasa a IX-a E;

• Alexandru Lazăr – clasa a X-a G.

Premiul al III-lea:

• Adelina Șandru – clasa a X-a G

Mențiuni:

• Maxim Vasile Vlad – clasa a IX-a B;

• Melisa Ulici – clasa a X-a E.

Profesor coordonator: Beatrice Pesek

Performanță pentru elevii Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației și la Olimpiada de Limbi Clasice – Limba Latină

Iulia Aurelia Drăguș, elevă în clasa a XI-a F, a obținut 97 de puncte la etapa județeană a olimpiadei, rezultat care i-a adus calificarea la etapa națională. Eleva este pregătită de prof. Brîndușa Oanță, atât la clasă, cât și în cadrul Centrului Județean de Excelență Maramureș, unde participă constant la cursuri pentru aprofundarea limbilor clasice.

Rezultate foarte bune și la Olimpiada de Limba și Literatura Ucraineană Maternă – etapa județeană:

Locul I:

• Hosciuc Sara Maria – clasa a IX-a E – 9,50

Locul al II-lea:

• Prodaniuc Gisela – clasa IX E – 9,05

Ambele eleve s-au calificat la etapa națională. Elevele au fost pregătite de profesoara Rusnak Mihaela.