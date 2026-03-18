Polițiștii, campioni și în bazin

În cadrul seriei de evenimente dedicate Zilei Poliției, marți, 17 martie, polițiștii maramureșeni s-au întrecut în competiția de înot organizată de Grupul Sportiv Dinamo din cadrul I.P.J. Maramureș, la Bazinul Olimpic „Gheorghe Demeca” din Baia Mare.

De la start și până la final, participanții au demonstrat că îno­tul nu înseamnă doar viteză, ci și control, pregătire fizică, tehnică și mentală. În cadrul competiției, fiecare polițist a țintit spre cel mai bun rezultat, punând în valoare disciplina și antrenamentul constant.

La categoria sub 40 de ani, podiumul a fost ocupat de Petrică Raita (locul I), Cătălin Blidar (locul II) și Răzvan Blidar (locul III). La categoria peste 40 de ani, cele mai bune rezultate au fost înregistrate de Nicolae Popescu (lo­cul I), Cristian Conțiu (locul II) și Cristian Țura (locul III).