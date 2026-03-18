Polițiștii, mai aproape de copii la Vișeu de Sus

Polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus au desfășurat o activitate de prevenire și informare dedicată celor mici, la Grădinița Nr. 1 cu program prelungit din localitate.

Întâlnirea s-a derulat sub tema „Polițistul, prietenul meu” și a avut ca scop familiarizarea copiilor cu regulile de bază privind siguranța personală și comportamentul în trafic. Polițiștii le-au explicat, pe înțelesul lor, cât de important este să respecte regulile de circulație, chiar și ca pietoni, și cum pot evita situațiile periculoase.

Un alt subiect important abordat a fost modul în care trebuie să reacționeze atunci când sunt abordați de persoane necunoscute. Prin exemple simple și discuții interactive, cei mici au învățat cum să recunoască situațiile de risc și cum să ceară ajutor.

Reprezentanții poliției au menționat că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță în rândul copiilor și dezvoltarea unui comportament preventiv încă de la vârste fragede.