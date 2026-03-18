Școala „Lucian Blaga” Baia Mare, campioană județeană la Cupa Tymbark Junior U10

În Baia Mare s-a desfășurat, în 13 martie, etapa județeană a Cupei Tymbark Junior, categoria U10 (băieți, clasele III-IV). Competiția a adus la start șase echipe din județ, împărțite în două grupe, oferind un adevărat spectacol sportiv și mult entuziasm din partea celor mai tineri fotbaliști.

În Grupa A, lupta pentru calificare a fost extrem de echilibrată. Elevii de la Școala Nr. 7 Vișeu de Sus au reușit să termine pe primul loc, după o victorie muncită (1-0) cu Școala „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare și un egal (1-1) cu Școala „George Coșbuc” Sighetu Marmației. Sighetenii au ocupat poziția secundă, după un spectaculos 3-3 cu Școala „Alexandru Ivasiuc”.

În Grupa B, echipa Școlii „Lucian Blaga” Baia Mare s-a impus clar, cu două victorii convingătoare: 4-0 cu Școala Profesională Fărcașa și 2-0 cu Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuș. Locul secund a fost adjudecat de echipa din Târgu Lăpuș, după un egal, 1-1, cu Fărcașa.

În finala mică, Școala „George Coșbuc” Sighetu Marmației a învins Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuș cu 4-1, adjudecându-și locul al treilea.

Marea finală a fost dominată categoric de echipa Școlii „Lucian Blaga” Baia Mare, care a învins cu 6-0 echipa Școlii Nr. 7 Vișeu de Sus, devenind campioana județeană.

Clasament final: 1. Școala „Lucian Blaga” Baia Mare (profesori Nichita Țiplea și Alexandru Nuță); 2. Școala Nr. 7 Vișeu de Sus (profesor Vasile Tomoiagă); 3. Școala „George Coșbuc” Sighetu Marmației (profesor Florin Dan Șleam); 4. Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuș (profesor Cristian Leșe); 5. Școala „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare (profesori Claudiu Clonovski și Marius Bledea); 6. Școala Profesională Fărcașa (profesor Ciprian Zoicaș).

Pe lângă trofee, au fost acordate și premii speciale. Titlul de golgheter i-a revenit lui Vlad Șchiop, iar distincția pentru cel mai bun portar a fost câștigată de George Nechita, ambii de la echipa campioană.

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare va reprezenta județul la etapa zonală interjudețeană, unde va întâlni echipele campioane din județele Bihor, Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

Comisia de organizare a fost formată din profesorii Octavian Dragomir, Călin Borota și Cătălin Țîrlea, iar partidele au fost arbitrate de Paul Hrițac, Bogdan Peter și Ovidiu Conț.