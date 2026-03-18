Teatrul Municipal se alătură Campaniei Naționale „Artiști pentru Artiști”

Luna martie este luna solidarității de breaslă în teatrul românesc, iar Teatrul Municipal Baia Mare se alătură și în acest an Campaniei Naționale „Artiștii pentru Artiști”, inițiată de UNITER. Fondurile obținute din vânzarea biletelor pentru spectacolul „Cu sufletul nu-i de glumit”, programat vineri, 20 martie, de la ora 20, vor fi donate Fondului de Solidaritate Teatrală, care sprijină colegi din lumea teatrului ce se confruntă cu situații limită sau cu probleme medicale cronice și necesită un tratament constant.