310 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 310 locuri de muncă vacante.

Se caută: ambalator manual, brutar, bucătari, bufetier, curier, electricieni, femei de serviciu, îngrijitor animale, lă­că­tuși mecanici, lucrători bucătari, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, manager de întreprindere socială, mecanici auto, muncitori necalificați, operator mase plastice, ospătar (chelner), paznici, pizzer, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator cont, administrator societate comercială, agent cumpărări, agent de turism, asistent social nivel superior, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, director economic, ingineri, manager de întreprindere socială, manager de zonă, medic stomatolog, programator, recepționist, secretară, specialist în achiziții, specialist resurse umane.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (88):

• ambalator manual (1)

• bucătar (4)

• cameristă hotel (3)

• femeie de serviciu (5)

• îngrijitor animale (7)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (3)

• manipulant mărfuri (14)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (21)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (24)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (4)

• muncitor necalificat în mine și cariere (1)

Învățământ primar – Școală generală incompletă (3):

• îngrijitor clădiri (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (38):

• ajutor bucătar (5)

• ajutor ospătar (1)

• ambalator manual (9)

• barman (1)

• brutar (5)

• bufetier (1)

• instalator apă, canal (3)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• muncitor piscicol (1)

• oficiant telefoane (1)

• operator pârtie de schi (2)

• patiser (5)

• pizzer (1)

• tâmplar universal (1)

• tinichigiu carosier (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (14):

• agent de vânzări (1)

• bucătar (1)

• electrician în construcții (1)

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• operator mase plastice (2)

• paznic (1)

• șef schimb (2)

• șef secție (1)

• șofer de autoturisme și camionete (3)

Studii liceale – Liceu Teoretic (76):

• agent comercial (1)

• agent de vânzări (2)

• casier (1)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (14)

• confecționer articole hârtie (2)

• creator de conținut online (1)

• croitor (4)

• curier (10)

• dispecer centru de alarmă (1)

• funcționar administrativ (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (3)

• lucrător comercial (5)

• lucrător gestionar (1)

• manager (1)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• mercantizor (1)

• operator calculator electronic și rețele (1)

• ospătar (chelner) (3)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• reprezentant comercial (1)

• revizor gestiune (1)

• supraveghetor jocuri (cazino) (1)

• șef schimb (1)

• vânzător (15)

Studii Profesionale – Învățământ com­ple­mentar de ucenici (3):

• confecționer produse textile (2)

• magaziner (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (53):

• agent de securitate (13)

• bucătar (1)

• cameristă hotel (1)

• electrician de întreținere în construcții (1)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electrician în construcții (8)

• electrician montator de instalații automatizate (1)

• fierar betonist (5)

• finisor terasamente (1)

• frigoriferist (frigoritehnist) (2)

• lăcătuș mecanic (3)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (4)

• sudor (2)

• tâmplar manual ajustor montator (1)

• tâmplar universal (1)

• ucenic (2)

• vopsitor auto (1)

• vopsitor industrial (2)

• vulcanizator piese din cauciuc la prese (1)

Studii Postliceale (13):

• asistent medical generalist (3)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• electromecanic stație pompare apă-canal (1)

• infirmier/infirmieră (3)

• secretară (1)

Studii Universitare (22):

• administrator cont (1)

• administrator societate comercială (2)

• agent cumpărări (1)

• agent de turism (1)

• asistent social nivel superior (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)

• contabil (2)

• director economic (1)

• inginer construcții hidrotehnice (2)

• inginer mecanic (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• manager de zonă (1)

• medic stomatolog (1)

• programator (2)

• recepționist (1)

• secretară (1)

• specialist în achiziții (1)

• specialist resurse umane (1)