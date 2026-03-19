Acuzaţii de „hărţuire profesională” la Direcţia Silvică Maramureș

Acuzaţii grave la Direcţia Silvică Maramureş. Un angajat al Direcției Silvice Maramureș îi învinuieşte pe oficialii instituției că l-au neîndreptățit, redistribuindu-l pe un alt domeniu. Asta după ce, spune el, a activat timp de 35 de ani ca responsabil de vânătoare. Salariatul se consideră hărţuit profesional şi afirmă că prin această schimbare se pune în pericol patrimoniul de vânătoare al statului român.

”Sunt specialist cu o carieră de 39 de ani în silvicultură și 35 de ani ca responsabil de vânătoare, membru al prestigiosului Comitet Internațional de Vânătoare Sf. Hubertus și mă confrunt cu o situație de un absurd incredibil: printr-o decizie arbitrară, semnată de un șef de ocol cu un mandat temporar de doar 2 luni, mi-au fost retrase toate atribuțiile de vânătoare pe care le-am exercitat ireproșabil timp de peste trei decenii. Resortul vânătoare, care implică gestiunea fondurilor cinegetice nr. 31 Valea Neagră, a fost predat în subordinea unui păstrăvar, persoană fără nicio calificare sau experiență în domeniul cinegetic. Miza ascunsă – falsificarea evaluărilor”, a sesizat angajatul.

Bărbatul mai precizează că acest «exil» profesional a survenit după ce a solicitat verificarea fișelor de evaluare a efectivelor de vânat, despre care avea informații că au fost întocmite în fals pentru a putea crește planul de recoltă la specia căprior. „Acest caz nu este doar despre nedreptatea făcută unui om, ci despre modul în care resursele naturale ale României sunt lăsate pradă incompetenței pentru a proteja interese obscure. Un fond de vânătoare nu este o crescătorie de pește, iar gestionarea lui necesită ani de studii și practică, nu doar o semnătură pe o dispoziție abuzivă”, a explicat ing. Romulus Șimon, într-un e-mail trimis redacției Graiul Maramureşului.

Reprezentanţii Direcţiei Silvice Maramureş au însă o altă variantă. Ei spun că, de fapt, Ocolul Silvic Firiza se reorganizează, deoarece fostul șef a plecat la Direcția Silvica Maramureș. Pe de altă parte, cei de la Direcţia Silvică declară că e normal să se recurgă la redistribuirea atribuțiilor în vederea evitării erorilor ce pot apărea în managementul ocolului sau al unui compartiment.

„Responsabilitățile în domeniul FSC (certificarea pădurii) sunt foarte importante în cadrul Direcției Silvice și a subunităților, certificatul de atestare fiind de grup (unul greșește, toți răspund)”, au punctat oficialii Direcţiei Silvice Maramureş.

Totodată, conducerea instituţiei afirmă că este total falsă informaţia potrivit căreia gestiunea fondului cinegetic de pe Valea Neagră ar fi ajuns la un salariat necalificat.

„Să faci incompetent un coleg, inginer silvic, este de domeniul fantasticului, domnul «păstrăvar» fiind șef formație cu studii superioare, absolvent al învățământului de specialitate, forma la zi. De altfel, lucrarea de diplomă a d-lui «păstrăvar» este făcută pe domeniul vânătoare. Este și deținător legal de armă, membru vânător și considerat de colegi ca fiind un bun specialist. În ultimii ani, «păstrăvarul» împreună cu maistrul de vânătoare au avut rezultate bune pe domeniul cinegetic, spre deosebire de reclamant (…) Consideram profund defăimătoare afirmația reclamantului”.

Pe de altă parte, reprezentanţii Direcţiei Silvice susţin că nu sunt la prima reclamaţie din partea angajatului considerat nedreptăţit.

”Considerăm că organele de cercetare sunt cele abilitate să rezolve o plângere penală. Nu cred că suntem în măsură să ne dăm cu părerea. De altfel, reclamantul are o întreagă și veche istorie cu numeroase reclamații și plângeri penale împotriva colegilor și șefilor lui, toate cu efect zero (…) Este angajat inginer silvic, care teoretic poate îndeplini atribuții pe orice compartiment tehnic din structura Romsilva, iar conducerea ocolului sau a Directiei silvice poate schimba oricând fișa postului, în funcție de necesități și mișcările de personal. Considerăm reclamația depusă de petent ca o modalitate de presiune asupra conducerii OS Firiza și/sau a Direcției Silvice Maramureș”.