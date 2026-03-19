Anul 2026 se anunță unul intens în privința șantierelor deschise în Baia Mare

Proiectul „Rețele de apă și apă uzată Baia Mare” este în plină desfășurare. Anul acesta, investiția trebuie să ajungă la un grad de execuție de 75-80%, conform estimărilor. Este un proiect vital pentru Baia Mare, nu doar prin valoarea sa de circa 160 milioane de lei (fără TVA), ci și prin efectele și beneficiile pe care le va aduce pe termen lung băimărenilor.

Din păcate, presiunea timpului scurt până la finalizarea programului de finanțare este mare și multe rețele încă trebuie înlocuite. În aceste condiții, autoritățile locale spun că 2026 va fi vârful deranjului în materie de șantiere în Baia Mare. Pentru a avea însă o imagine de ansamblu a lucrărilor și a perioadelor în care se vor executa, primăria a solicitat constructorului o listă cu tronsoanele ce vor intra în acest an în reabilitare, cu mențiunea că, în funcție de evoluția lucrărilor, termenele pot fi ușor decalate. Astfel, vor fi șantiere în mai multe zone: strada Barajului și Colonia Topitorilor unde se montează conducta de aducțiune apă brută; în zona Pasajului Clubul Văcarilor – strada Culturii, strada Victoriei – Podul Viilor unde va fi instalată conducta de transport apă potabilă.

De asemenea, se anunță reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă în mai multe zone, se va extinde conducta de transport apă potabilă pe bld. București – str. Europa, vor fi reabilitări și extinderi rețele de apă uzată, reabilitări ale rețelelor de canalizare etc.

„Să ne așteptăm la un mare disconfort pentru că vor fi afectate principalele artere de circulație din oraș. Constructorul va lucra cu aproximativ 12 echipe concomitent, care se vor coordona și completa, astfel încât la venirea iernii toate străzile să fie refăcute. Va fi cel mai greu an pentru Baia Mare, din acest punct de vedere, din ultimii zeci de ani. Noi vom fi pe șantiere, vom monitoriza, vom căuta soluții pentru fluidizarea traficului și pentru a reduce disconfortul care, trebuie să spunem, va exista din plin”, a explicat Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare. Pe lângă lucrările de utilități, mai sunt și alte șantiere mari deschise sau ce se vor deschide curând pe raza orașului, așa că răbdarea tuturor băimărenilor va fi pusă la grea încercare.