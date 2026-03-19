Liana Munteanu, premiată la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială

Reprezentanții Sucursalei Teritoriale Maramureș – Sălaj au câștigat premiul pentru cea mai activă filială din Colegiul Național al Asistenților Sociali, fiind premiați în cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială, care a avut loc la București.

”Colegii din Structura Teritorială Maramureș – Sălaj au fost vedete la Ateneul Român, fiind recompensați pentru munca depusă în ultimul an cu un premiu de excelență pentru cea mai activă filială. O felicităm îndeosebi pe Liana Munteanu, colega noastră din ASSOC și cea care conduce în prezent structura teritorială, ea fiind sufletul acțiunilor din această perioadă”, au transmis reprezentanții Asociației ASSOC.